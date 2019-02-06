В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание

Стамбуле произошло обрушение шестиэтажного здания, сообщает Haberturk . Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.