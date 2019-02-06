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В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание
RT на русском
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ещё 20
1 час назад
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3
В
Стамбуле
произошло обрушение шестиэтажного здания, сообщает
Haberturk
. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.
В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.
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