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Обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле попало на видео 

Lenta.ru + ещё 55 8 минут назад
В сети появилось видео с моментом обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как часть здания внезапно обваливается, причем до последнего момента проходящие мимо люди не замечали опасности.
Пока остается неизвестным, что стало причиной обрушения 12-квартирного дома с мастерской одежды на первом этаже. Однако, по утверждению местных СМИ, свидетели сообщили о взрыве. На данный момент известно о двух погибших, еще шестеро пострадали.
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