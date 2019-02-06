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СК опроверг данные о девятой жертве пожара на Никитском бульваре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи опровергли информацию, что на месте пожара на Никитском бульваре в Москве нашли тело девятого погибшего. Жертв происшествия по-прежнему восемь, сообщила представитель ведомства Юлия Иванова, передает «Интерфакс».
«Информация о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти, не соответствует действительности», — сказала Иванова.
По неподтвержденной информации, за труп приняли обгоревшую одежду.
Пожар в доме № 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Изначально говорилось о восьми погибших, в том числе двух детях.
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Происшествия , Юлия Иванова , Интерфакс , Москва
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