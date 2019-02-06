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Российских школьников накормили вафлями с червями 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В гимназии №33 города Ульяновск ученикам во время обеда дали вафли с червями. Проводится проверка по факту поставки некачественного питания. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».
«Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята», — подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
Власти города также обратились с просьбой провести проверку в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Уволена завпроизводством компании «Альтернатива», обслуживающей питанием гимназию, группа внутреннего контроля предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности.
5 февраля в соцсетях появилась информация, что ученики гимназии №33 во время школьного обеда нашли в тарелке с вафлями мучных червей. Была опубликована фотография из столовой. Мама одной из учениц подтвердила, что в вафлях действительно были насекомые. Как сообщает портал «Ульяновск. Экспресс», ранее к компании «Альтернатива» уже были претензии у других учебных заведений города.
3 февраля стало известно, что у 26 курсантов, двух офицеров и работника кухни Суворовского училища в Ульяновске обнаружен эхинококкоз, то есть личинки червей в легких. Источник болезни не найден. В руководстве училища заявили, что с питанием эхинококкоз не связан, его разносчики — домашние животные.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс , Ульяновск
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