Российских школьников накормили вафлями с червями

В гимназии №33 города Ульяновск ученикам во время обеда дали вафли с червями. Проводится проверка по факту поставки некачественного питания. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает «Интерфакс»

«Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята», — подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Роспотребнадзор. Власти города также обратились с просьбой провести проверку в прокуратуру

Уволена завпроизводством компании «Альтернатива», обслуживающей питанием гимназию, группа внутреннего контроля предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности.

5 февраля в соцсетях появилась информация, что ученики гимназии №33 во время школьного обеда нашли в тарелке с вафлями мучных червей. Была опубликована фотография из столовой. Мама одной из учениц подтвердила, что в вафлях действительно были насекомые. Как сообщает портал «Ульяновск. Экспресс», ранее к компании «Альтернатива» уже были претензии у других учебных заведений города.

3 февраля стало известно, что у 26 курсантов, двух офицеров и работника кухни Суворовского училища в Ульяновске обнаружен эхинококкоз, то есть личинки червей в легких. Источник болезни не найден. В руководстве училища заявили, что с питанием эхинококкоз не связан, его разносчики — домашние животные.