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Пол под толпой провалился во время вечеринки 

Рамблер 22 минуты назад
Молодой человек, отправившийся на домашнюю вечеринку студентов в городе Клемсон (штат Южная Каролина, США), запечатлел страшный эпизод, который лишь чудом не завершился трагедией. Вечеринка состоялась ещё в октябре прошлого года, но видео появилось только сейчас. Когда звучала песня Faneto известного рэпера из Чикаго Chief Keef, молодёжь в зале развеселилась и устроила горячие танцы с прыжками. Вероятно, дома был старый, поэтому пол не выдержал нагрузки и провалился, и огромная толпа людей оказалась на полу нижнего этажа. Автор ролика не сообщил о погибших и получивших травмы, но, скорее всего, пострадавшие были.
Происшествия , Видео , Общество , США
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