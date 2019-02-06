Пол под толпой провалился во время вечеринки

Молодой человек, отправившийся на домашнюю вечеринку студентов в городе Клемсон (штат Южная Каролина, США ), запечатлел страшный эпизод, который лишь чудом не завершился трагедией. Вечеринка состоялась ещё в октябре прошлого года, но видео появилось только сейчас. Когда звучала песня Faneto известного рэпера из Чикаго Chief Keef, молодёжь в зале развеселилась и устроила горячие танцы с прыжками. Вероятно, дома был старый, поэтому пол не выдержал нагрузки и провалился, и огромная толпа людей оказалась на полу нижнего этажа. Автор ролика не сообщил о погибших и получивших травмы, но, скорее всего, пострадавшие были.