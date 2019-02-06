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Главред «Эха Москвы» в Пскове рассказал о следственных действиях в редакции 

Говорит Москва + ещё 6 38 минут назад
Фото: Говорит Москва
Ранее стало известно, что в псковском отделении радиостанции проходят обыски в связи с уголовным делом об оправдании терроризма, которое завели на журналистку Светлану Прокопьеву.
Максим Костиков, возглавляющий «Эхо Москвы» в Пскове рассказал радиостанции «Говорит Москва», что следователи изъяли файлы с компьютера сотрудницы.
«У нас не совсем обыски. Вначале было не ясно, что происходит. У нас происходили «следственные действия» в рамках уголовного дела, которое на нашу коллегу Светлану Прокопьеву заведено. Пришли дознаватели, они производили осмотр места происшествия. Это так называется. С изъятием файлов. Я не знаю, чем отличается от обыска. Осмотрели место происшествия, студия Эха Москвы в Пскове и изъяли файлы с её компьютера, который находится в звукорежиссерской аппаратной комнате.
В рамках уголовного дела мы получили от Роскомнадзора предупреждение, этот файл удалили, сегодня пришли дознаватели, потому что Светлана задержана, у неё тоже проходят обыски. Поэтому решили к нам сюда тоже прийти».
Ранее стало известно, что против Светланы Прокопьевой возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма за её материал о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
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Происшествия , ФСБ , Роскомнадзор , Эхо Москвы , Радиостанция "Говорит Москва" , Псков
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