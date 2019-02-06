Главред «Эха Москвы» в Пскове рассказал о следственных действиях в редакции

Ранее стало известно, что в псковском отделении радиостанции проходят обыски в связи с уголовным делом об оправдании терроризма, которое завели на журналистку Светлану Прокопьеву.

«У нас не совсем обыски. Вначале было не ясно, что происходит. У нас происходили «следственные действия» в рамках уголовного дела, которое на нашу коллегу Светлану Прокопьеву заведено. Пришли дознаватели, они производили осмотр места происшествия. Это так называется. С изъятием файлов. Я не знаю, чем отличается от обыска. Осмотрели место происшествия, студия Эха Москвы в Пскове и изъяли файлы с её компьютера, который находится в звукорежиссерской аппаратной комнате.

В рамках уголовного дела мы получили от Роскомнадзора предупреждение, этот файл удалили, сегодня пришли дознаватели, потому что Светлана задержана, у неё тоже проходят обыски. Поэтому решили к нам сюда тоже прийти».