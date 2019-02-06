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В Челябинской области электровоз рухнул в ствол шахты 

ТАСС + ещё 5 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 6 февраля. Электровоз рухнул в ствол шахты в городе Пласт Челябинской области, пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен, сообщил ТАСС источник в компании "Южуралзолото Группа Компаний".
"Машиниста в электровозе, который рухнул в шахту, не было, поэтому никто не пострадал. Технологический процесс не нарушен, работа не останавливалась", — сказал источник.
ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Хакасии. Добытую руду компания перерабатывает на собственных предприятиях, расположенных поблизости от месторождений.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Южуралзолото , ИТАР-ТАСС , Челябинская Область
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