В Челябинской области электровоз рухнул в ствол шахты

"Машиниста в электровозе, который рухнул в шахту, не было, поэтому никто не пострадал. Технологический процесс не нарушен, работа не останавливалась", — сказал источник.

ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Хакасии. Добытую руду компания перерабатывает на собственных предприятиях, расположенных поблизости от месторождений.