В МЧС рассказали о просчете во время ЧП в Магнитогорске

Александр Чуприян. Диспетчер системы Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в Магнитогорске не подал оперативно данные о доме, где произошел взрыв бытового газа, сообщил первый замглавы МЧС

«Диспетчер ЕДДС в Магнитогорске не смог оперативно предоставить данные ни о гражданах, проживающих в жилом доме на проспекте Карла Маркса, ни о жилом доме, ни о силах и средствах РСЧС, которые были задействованы в операции», — сказал Чуприян, передает РИА «Новости».

Он добавил, что полную информацию о жителях дома спасатели получили через сутки после начала операции, ее удалось добыть благодаря работе психологов. При этом эти сведения были очень нужны в первые минуты после происшествия.

«На территориях пока сохраняется ситуация, когда ЕДДС физически есть, но профессиональное мастерство сотрудников, их возможности адекватно реагировать на кризисные ситуации зачастую недостаточны», — пояснил Чуприян.

По его словам, МЧС и все остальные государственные органы в регионах занимаются вопросом развития ЕДДС. Ее в скором времени определят в качестве органа повседневного управления на муниципальном уровне в федеральном законодательстве, отметил замглавы МЧС.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.