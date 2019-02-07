Россиянина решили посадить за порчу журнала в школьные годы

Новосибирске прокуратура направила в суд дело местного жителя, обвиненного во взломе электронного журнала ради удаления двоек, совершенный им в школьные годы, передает РИА Новости

«Сейчас по делу назначен государственный обвинитель, который вправе самостоятельно осуществлять тактику ведения дела в суде и определять собственную позицию по нему», — рассказал журналистам заместить областного прокурора Сергей Медведев.

Преследование могли прекратить за истечением срока давности, в случае признания фигурантом своей вины, но молодой человек на это не согласился.

По версии следствия, весной 2016 года 16-летний ученик новосибирской гимназии взломал электронный журнал, а затем в течение месяца исправлял плохие оценки себе и одноклассникам. Сотрудники учебного заведения узнали об этом в ноябре и сообщили в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК). Максимальное наказание за это преступление предусматривает до двух лет лишения свободы