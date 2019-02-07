В Новосибирске прокуратура направила в суд дело местного жителя, обвиненного во взломе электронного журнала ради удаления двоек, совершенный им в школьные годы, передает РИА Новости.
«Сейчас по делу назначен государственный обвинитель, который вправе самостоятельно осуществлять тактику ведения дела в суде и определять собственную позицию по нему», — рассказал журналистам заместить областного прокурора Сергей Медведев.
Преследование могли прекратить за истечением срока давности, в случае признания фигурантом своей вины, но молодой человек на это не согласился.
По версии следствия, весной 2016 года 16-летний ученик новосибирской гимназии взломал электронный журнал, а затем в течение месяца исправлял плохие оценки себе и одноклассникам. Сотрудники учебного заведения узнали об этом в ноябре и сообщили в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК). Максимальное наказание за это преступление предусматривает до двух лет лишения свободы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, как пишет агентство, призвал оставить молодого человека в покое.