В Нижнем Новгороде арестовали на двое суток бегавшего голым мужчину

Информация о том, что на улице Строкина в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина бегает без одежды, поступила в полицию 1 февраля. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.