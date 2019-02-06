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В Нижнем Новгороде арестовали на двое суток бегавшего голым мужчину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, бегавший обнаженным по улицам Нижнего Новгорода, арестован на двое суток за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Информация о том, что на улице Строкина в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина бегает без одежды, поступила в полицию 1 февраля. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Полицейские установили личность задержанного. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности житель Автозаводского района Нижнего Новгорода. В отношении 42-летнего мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". Решением суда ему назначено наказание в виде 2 суток административного ареста", — говорится в сообщении ведомства.
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