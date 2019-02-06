Взрыв в Магнитогорске связали с попыткой сэкономить

Газ в Магнитогорске мог взорваться из-за попытки коммунальщиков сэкономить, сообщает телеграм-канал «112».

Взрыв бытового газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате частичного обрушения одного подъездов погибли 39 человек.

По данным «112», предварительные результаты расследования свидетельствуют, что в квартире, ставшей эпицентром взрыва, скопилось слишком много газовоздушной смеси, а жители квартиры почувствовали ее запах.

В попытке покинуть квартиру они включили свет, что привело к возникновению искры, воспламенившей газ.

При этом следователи не исключают, что запах газа жильцы квартиры могли почувствовать раньше. Ради подтверждения или опровержения этой версии они проверят одоризацию газовой смеси коммунальщиками, которые могли сэкономить на этилмеркаптане — примеси, придающей газу запах.