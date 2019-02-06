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Россиянину грозит 8 лет за склеенную купюру 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В Калужской области будут судить 50-летнего автомобилиста, расплатившегося на заправке поддельной пятитысячной купюрой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Инцидент произошел осенью 2018-го. По версии следствия, водитель из Жукова заплатил за бензин фальшивкой на заправке соседнего города Балабаново.
Пятитысячная купюра была склеена из двух листов бумаги и к продукции предприятия «Госзнак» отношения не имела. Ее проверили на технико-криминалистической экспертизе. По мнению правоохранителей, мужчина знал, что к нему попала подделка, и расплатился ей «умышленно, из корыстных побуждений».
Против водителя возбудили дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже передали в суд.
Происшествия , Калужская Область
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