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Украинец пытался ввезти в Крым более 30 патронов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудниками Крымской таможни была пресечена попытка ввоза с Украины на территорию полуострова более трех десятков девятимиллиметровых патронов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Боеприпасы были на дне сумки, принадлежащей украинцу.
"При проведении контрольных мероприятий в отношении граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в пешем порядке, сотрудники таможни во взаимодействии с пограничниками среди личных вещей 30-летнего гражданина Украины обнаружили цилиндрические предметы желтого цвета из металла в количестве 32 штук. Патроны находились на дне дорожной сумки в прозрачном полиэтиленовом пакете", — сообщают таможенники. Объяснить, откуда в сумке оказались боеприпасы мужчина не смог и заявил, что они ему не принадлежат.
На данный момент патроны направлены на экспертизу для определения типа.
Всего с начала года специалистами ведомства был пересечен ввоз 107 единиц боеприпасов, двух ножей и двух кастетов, одного револьвера и одного взрывпакета.
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Происшествия , Республика Крым
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