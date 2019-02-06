Источник опроверг слухи, что дочь Башмета скрывается после пожара

Telegram-канал Mash сообщил накануне, что Ксению ищут полицейские, от которых она якобы скрывается. Пожар, по данным канала, начался именно с ее квартиры.

"Во вторник ее опросил следователь в качестве свидетеля, от полиции она не скрывалась", — возразил на это собеседник агентства.

Крупный пожар в доме 12 по Никитскому бульвару начался в ночь на понедельник и быстро охватил тысячу квадратных метров, обрушив перекрытия между этажами. По последним данным источника РИА Новости, погибли восемь человек. ЧП расследуется в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.