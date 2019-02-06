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Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну
Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну

Источник опроверг слухи, что дочь Башмета скрывается после пожара 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Дочь Юрия Башмета Ксения, чья квартира сгорела во время пожара в доме в центре Москвы, от полиции не скрывается, во вторник ее опросили как свидетеля, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Telegram-канал Mash сообщил накануне, что Ксению ищут полицейские, от которых она якобы скрывается. Пожар, по данным канала, начался именно с ее квартиры.
"Во вторник ее опросил следователь в качестве свидетеля, от полиции она не скрывалась", — возразил на это собеседник агентства.
Крупный пожар в доме 12 по Никитскому бульвару начался в ночь на понедельник и быстро охватил тысячу квадратных метров, обрушив перекрытия между этажами. По последним данным источника РИА Новости, погибли восемь человек. ЧП расследуется в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
Дом построен в 1914 году и имеет статус объекта культурного наследия. Помимо пианистки Ксении Башмет, в доме живут и другие известные личности, в том числе актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская.
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Происшествия , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Ингеборга Дапкунайте , Ксения Башмет , МВД , РИА Новости , Москва
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