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Найденный в стрип-клубе телефон помог поймать коллекционера детского порно 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Окружной суд США обвинил американца Филипа Райса (Philip A. Rice) в производстве детского порно. Обнаружить преступника удалось благодаря потерянному им мобильному телефону, сообщает издание The Times of Northwest Indiana.
Райс забыл свой смартфон в стриптиз-клубе. Незнакомец, обнаруживший устройство, решил найти владельца по фотографии и просмотрел галерею, хранящуюся в памяти телефона. Обнаружив там снимки обнаженных детей, он отнес телефон в полицию.
Экспертиза показала, что в памяти телефона хранилось более 200 интимных изображений детей.
Следователи выяснили, что 43-летний Райс общался в чате Facebook с девочкой в течение двух лет. Он просил ее позировать обнаженной и совершать действия сексуального характера. Впервые это произошло, когда жертве было 10 лет. Она боялась его, поэтому подчинялась.
Бывшая сожительница Райса рассталась с ним после того, как его обвинили в домогательствах к ее маленькой дочери.
Ранее житель США пришел в полицейский участок с повинной, признавшись, что загрузил на телефон детское порно. Он попросил правоохранителей арестовать его. Мужчину освободили под залог.
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Происшествия , Филип Райс , США
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