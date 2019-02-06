Найденный в стрип-клубе телефон помог поймать коллекционера детского порно

Окружной суд США обвинил американца Филипа Райса (Philip A. Rice) в производстве детского порно. Обнаружить преступника удалось благодаря потерянному им мобильному телефону, сообщает издание The Times of Northwest Indiana.

Райс забыл свой смартфон в стриптиз-клубе. Незнакомец, обнаруживший устройство, решил найти владельца по фотографии и просмотрел галерею, хранящуюся в памяти телефона. Обнаружив там снимки обнаженных детей, он отнес телефон в полицию.

Экспертиза показала, что в памяти телефона хранилось более 200 интимных изображений детей.

Следователи выяснили, что 43-летний Райс общался в чате Facebook с девочкой в течение двух лет. Он просил ее позировать обнаженной и совершать действия сексуального характера. Впервые это произошло, когда жертве было 10 лет. Она боялась его, поэтому подчинялась.

Бывшая сожительница Райса рассталась с ним после того, как его обвинили в домогательствах к ее маленькой дочери.

Ранее житель США пришел в полицейский участок с повинной, признавшись, что загрузил на телефон детское порно. Он попросил правоохранителей арестовать его. Мужчину освободили под залог.