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В Якутии школа, детсад и более 30 домов отрезаны от тепла из-за аварии 

РИА Недвижимость + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школа, детсад и более 30 частных и многоквартирных домов в селе Крест-Хальджай Томпонского района Якутии остаются отрезанными от тепла из-за поврежденного грузовиком трубопровода, коммунальщики оперативно устраняют аварию, сообщает пресс-служба ГУП "ЖКХ" республики.
В среду в селе Крест-Хальджай Томпонского района грузовой автомобиль совершил наезд на компенсатор, по которому проходит трубопровод теплоснабжения котельной "Новая". В результате наезда оказался поврежден трубопровод, произошла утечка теплоносителя.
Коммунальщики доложили, что диаметр вышедшего из строя компенсатора составил 219 миллиметров.
Дежурная аварийная бригада оперативно приступила к восстановительным работам поврежденного участка трубопровода. На данный момент участок сети перекрыт, одновременно осуществляется слив воды из системы отопления подключенных объектов.
"К пострадавшей ветке тепломагистрали подключены школа, детский сад, 29 частных и 8 квартирных домов, прочие объекты. Бригадами коммунальщиков проводится осмотр по всем подключенным зданиям, население проинформировано о проводимых работах. Из районного центра, поселка Хандыга, в село выехала аварийно-восстановительная бригада в составе 12 человек и направлена дополнительная спецтехника в количестве трех единиц. Котельная продолжает работу в штатном режиме", — поделились в пресс-службе.
По данными республиканских синоптиков, в селе Крест-Хальджай температура воздуха на 15 часов (время местное) составляет минус 37 градусов мороза.
В свою очередь, глава села Лена Голикова сообщила журналистам, что сейчас решается вопрос о расселении людей. "Когда заработает отопление — неизвестно. Сейчас решается вопрос о расселении людей, сколько их будет, куда расселить", — сказала Голикова.
В единой дежурно-диспетчерской службе Томпонского района заверили, что поврежденная ветка трубопровода будет отремонтирована до конца дня.
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Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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