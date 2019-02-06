В Якутии школа, детсад и более 30 домов отрезаны от тепла из-за аварии

Школа, детсад и более 30 частных и многоквартирных домов в селе Крест-Хальджай Томпонского района Якутии остаются отрезанными от тепла из-за поврежденного грузовиком трубопровода, коммунальщики оперативно устраняют аварию, сообщает пресс-служба ГУП "ЖКХ" республики.

В среду в селе Крест-Хальджай Томпонского района грузовой автомобиль совершил наезд на компенсатор, по которому проходит трубопровод теплоснабжения котельной "Новая". В результате наезда оказался поврежден трубопровод, произошла утечка теплоносителя.

Коммунальщики доложили, что диаметр вышедшего из строя компенсатора составил 219 миллиметров.

Дежурная аварийная бригада оперативно приступила к восстановительным работам поврежденного участка трубопровода. На данный момент участок сети перекрыт, одновременно осуществляется слив воды из системы отопления подключенных объектов.

"К пострадавшей ветке тепломагистрали подключены школа, детский сад, 29 частных и 8 квартирных домов, прочие объекты. Бригадами коммунальщиков проводится осмотр по всем подключенным зданиям, население проинформировано о проводимых работах. Из районного центра, поселка Хандыга, в село выехала аварийно-восстановительная бригада в составе 12 человек и направлена дополнительная спецтехника в количестве трех единиц. Котельная продолжает работу в штатном режиме", — поделились в пресс-службе.

По данными республиканских синоптиков, в селе Крест-Хальджай температура воздуха на 15 часов (время местное) составляет минус 37 градусов мороза.

В свою очередь, глава села Лена Голикова сообщила журналистам, что сейчас решается вопрос о расселении людей. "Когда заработает отопление — неизвестно. Сейчас решается вопрос о расселении людей, сколько их будет, куда расселить", — сказала Голикова.

В единой дежурно-диспетчерской службе Томпонского района заверили, что поврежденная ветка трубопровода будет отремонтирована до конца дня.