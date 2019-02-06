Кондуктор захотела денег за возврат телефона 

Житель Серпухова попал в нелепую ситуацию: кондуктор автобуса потребовала с него деньги за найденный ею телефон. Молодой человек обронил гаджет в автобусе, но не заметил этого. Выйдя на улицу, он заметил пропажу и тут же позвонил на свой телефон. Ответила женщина. Оказалось, что телефон нашла кондуктор. Молодой человек обрадовался и начал договариваться с дамой о том, как может получить телефон обратно. Но кондуктор проявила предпринимательский талант: она запросила за возвращение аксессуара вознаграждение в размере 1 000 рублей. И, судя по ролику, который сняли очевидцы, настроена серьёзно.