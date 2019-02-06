На оранжевой ветке метро остановились поезда

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В метро Москвы произошел сбой 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Поезда прекратили движение по южному участку Калужско-Рижской линии метро Москвы, сообщает пресс-служба подземки в твиттере.
Движение составов было приостановлено между тремя станциями — «Новоясеневской», «Ясенево» и «Теплым станом». Об этом пресс-служба метрополитена сообщила около 7:55, не уточнив причин сбоя и рекомендовав пассажирам пользоваться серой, Серпуховско-Тимирязевской, веткой метро либо наземным транспортом.
«Прилагаем все усилия для восстановления движения», — сообщили в метро 15 минут спустя.
Причин сбоя в пресс-службе подземки так и не уточнили. В настоящий момент движение введено в график.
Происшествия , Видео , Москва
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