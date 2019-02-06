На оранжевой ветке метро остановились поезда

В метро Москвы произошел сбой

Поезда прекратили движение по южному участку Калужско-Рижской линии метро Москвы , сообщает пресс-служба подземки в твиттере

Движение составов было приостановлено между тремя станциями — «Новоясеневской», «Ясенево» и «Теплым станом». Об этом пресс-служба метрополитена сообщила около 7:55, не уточнив причин сбоя и рекомендовав пассажирам пользоваться серой, Серпуховско-Тимирязевской, веткой метро либо наземным транспортом.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения», — сообщили в метро 15 минут спустя.

Причин сбоя в пресс-службе подземки так и не уточнили. В настоящий момент движение введено в график.