Жительница Ижевска трижды меняла фамилию, чтобы не платить долг

Судебные приставы Удмуртии нашли жительницу Ижевска , которая задолжала 28 миллионов рублей и, скрываясь от судебных исполнителей, три раза меняла фамилию и два раза — место проживания, сообщили в пресс-службе Управления ФССП региона.

По данным ведомства, жительница Ижевска по фамилии Паздерина, выйдя замуж, сменила ее Паздерину-Славкину. При этом на нее с этой фамилией было возбуждено пять исполнительных производств на сумму более 8 миллионов рублей.

"Затем женщина оставила фамилию только как Славкина и переехала в Питер. На эту фамилию общая сумма долга составила 5 миллионов рублей. На следующую фамилию Богданова у судебных исполнителей лежали документы на долг в сумме 15,5 миллионов рублей. Итого, женщина должна была более 28 миллионов", — сообщили в службе судебных приставов Удмуртии.

Ведомство информирует, что специалисты направляли запросы в паспортные столы и банки, чтобы выяснить, какие счета и имущества есть у разыскиваемой женщины. По адресу регистрации она не проживала, поэтому было заведено розыскное дело, в ходе которого выяснилось, что она неоднократно меняла фамилии.