Пробегавший по парку мужчина сразился с дикой пумой и выжил

Житель американского штата Колорадо отправился в парк на пробежку и пострадал от нападения пумы. Об этом пишет издание The Denver Post.

Инцидент произошел в понедельник, 4 февраля, в одном из местных парков недалеко от города Форт-Коллинс . Хищник напал на американца со спины и нанес ему многочисленные травмы. Зверь повредил ему руки, ноги и спину, а также сильно поцарапал лицо.

Однако спортсмен был физически подготовлен и «в результате самообороны» смог убить пуму. «Бегун сделал все возможное, чтобы спасти себе жизнь, — объясняет местный житель Марк Лесли (Mark Leslie). — В случае, когда пума нападает сзади, человеку нужно применить неимоверную силу, чтобы дать отпор».

Жертве удалось самостоятельно добраться до больницы. Как сообщили правоохранительные органы, вечером того же дня мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент он находится под присмотром врачей.

Позже полиция обнаружила мертвое тело молодой пумы на месте инцидента. Вес животного составлял 36 килограммов.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. Однако случаи атаки пумы на людей встречаются редко. С 1990 года в Колорадо зафиксировано 16 нападений, три из которых закончились смертью человека.

В 2018 году стало известно о семье из американского города Недерленд, штат Колорадо, которая спасла собаку от напавшей на нее пумы. Жители дома отгоняли животное криками и стуками.