Пострадавшие при пожаре в Красногорске девочки умерли в больнице

Две девочки, пострадавшие в результате пожара в квартире дома в подмосковном Красногорске , скончались в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. "В момент пожара в квартире находились два ребенка 2009 и 2011 годов рождения. В ходе тушения девочки обнаружены и доставлены в больницу, однако несмотря на комплекс проведенных врачами реанимационных мероприятий, девочки скончались", — сообщила Врадий. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ). После тушения пожара будет произведен осмотр места происшествия, а также назначен ряд экспертиз.