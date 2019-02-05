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Тренера команд по «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Казанское издание «Площадь свободы» обвинило педагога и тренера школьных команд «Что? Где? Когда» Айрата Мухарлямова в совращении малолетних.
Как утверждает издание, Мухарлямов спаивал и домогался школьниц, заставлял заниматься с ним сексом и угрожал.
О домогательствах со стороны педагога на условиях анонимности изданию рассказали семь школьниц из разных учебных заведений. При этом девушки заявили, что жертв насилия гораздо больше.
Так, одна из собеседниц издания рассказала, как в 2017 году их школьная команда по ЧГК ехала на соревнования в Чебаркуль. Мухарлямов пронес в поезд алкоголь и вечером угощал им всю команду. Девушка решила доверить педагогу свои личные проблемы, мужчина стал ее утешать, а затем стал целовать, обнимать, трогал за грудь, полез в трусы и предложил сделать ему минет. По ее словам, домогательства продолжались в течение всей поездки.
Как пишет издание, в среде школьного ЧГК давно ходят слухи о поведении Мухарлямова. В интернете даже есть мем «Берегите детей», где лицо маньяка заменено фотографией Мухарлямова.
На просьбу журналиста «Площади свободы» прокомментировать заявления учениц Мухарлямов сказал, что «вроде никогда ни к кому не приставал, ничего не делал такого… противозаконного».
Издание обратилось к правоохранительным органам с просьбой проверить указанные в статье факты.
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