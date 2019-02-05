Подруга россиян, жонглировавших ребенком, назвала причину их действий

Российская пара в возрасте 27 и 28 лет была в понедельник задержана полицией на одной из улиц Куала-Лумпура во время уличного "представления", в ходе которого мужчина жонглировал четырехмесячным ребенком перед публикой. Источник в полиции столицы Малайзии сообщил во вторник РИА Новости, что молодые люди отпущены на свободу, их дальнейшую судьбу решит прокуратура страны. По словам полицейского, супруги были задержаны для дачи показаний. Предварительный медосмотр ребенка не выявил у него травм.

"Да, ребенок с рождения занимается динамической гимнастикой. Важно, что трюки с ребенком не были выступлением. Ребята встретили своих друзей на многолюдной улице, и те попросили продемонстрировать гимнастику с бэби", — рассказала она.

По словам Никоновой, пока нет ясности, какое наказание грозит молодым россиянам. " (Сейчас) ребята в порядке", — добавила она.

Ранее специалист по лечебной физкультуре и массажу петербургской школы осознанного родительства "Берегиня" Олег Привалов в беседе с РИА Новости предположил, что жонглирование ребенком могло быть элементом динамической гимнастики, которая не приносит вреда, если детей постепенно приучают к нагрузкам.

Как следует из информации на страницах супругов в социальных сетях, они из Санкт-Петербурга. Оба являются приверженцами здорового образа жизни. Глава семьи практикует закаливание и обходится без обуви "в любую погоду, в зиму и в дождь". Его жена пишет "энергетические картины", где в портретах проявляется "внутренняя суть" того, кто на них изображен.

РИА Новости пока не располагает комментариями семейной пары по поводу инцидента.