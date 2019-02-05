Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подруга россиян, жонглировавших ребенком, назвала причину их действий 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Reuters
Молодая пара из России, которую задержали за жонглирование ребенком на улице в Куала-Лумпуре, с рождения занимается с ним динамической гимнастикой, сообщила РИА Новости во вторник знакомая семьи Ольга Никонова, живущая в Малайзии.
Российская пара в возрасте 27 и 28 лет была в понедельник задержана полицией на одной из улиц Куала-Лумпура во время уличного "представления", в ходе которого мужчина жонглировал четырехмесячным ребенком перед публикой. Источник в полиции столицы Малайзии сообщил во вторник РИА Новости, что молодые люди отпущены на свободу, их дальнейшую судьбу решит прокуратура страны. По словам полицейского, супруги были задержаны для дачи показаний. Предварительный медосмотр ребенка не выявил у него травм.
"Да, ребенок с рождения занимается динамической гимнастикой. Важно, что трюки с ребенком не были выступлением. Ребята встретили своих друзей на многолюдной улице, и те попросили продемонстрировать гимнастику с бэби", — рассказала она.
По словам Никоновой, пока нет ясности, какое наказание грозит молодым россиянам. " (Сейчас) ребята в порядке", — добавила она.
Ранее специалист по лечебной физкультуре и массажу петербургской школы осознанного родительства "Берегиня" Олег Привалов в беседе с РИА Новости предположил, что жонглирование ребенком могло быть элементом динамической гимнастики, которая не приносит вреда, если детей постепенно приучают к нагрузкам.
Как следует из информации на страницах супругов в социальных сетях, они из Санкт-Петербурга. Оба являются приверженцами здорового образа жизни. Глава семьи практикует закаливание и обходится без обуви "в любую погоду, в зиму и в дождь". Его жена пишет "энергетические картины", где в портретах проявляется "внутренняя суть" того, кто на них изображен.
РИА Новости пока не располагает комментариями семейной пары по поводу инцидента.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Комментарии
Происшествия , Ольга Никонова , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Куала-Лумпур , Малайзия
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Россия обратились к Японии по ракетному договору
Армия Политика
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Медведев уволил главу Ростуризма
Общество Экономика
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение