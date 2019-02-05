Задержан угрожавший взорвать храм в Москве мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего конфликт возле храма Илии Пророка в Москве . Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по столице Юрия Титова, угрозы взрыва не было.

Титов рассказал, что информация об угрозе взрыва не соответствует действительности.

По его словам, произошла словесная перепалка между сотрудником охраны храма и мужчиной, оба участника конфликта доставлены в ОВД для разбирательства.

Телеграм-канал Mash пишет, что у задержанного мужчины к поясу были привязаны бутылки, провода и «прочий мусор».

Ранее сообщалось, что в храм Илии Пророка в Обыденском переулке в Хамовниках зашел неизвестный и угрожал взрывом.