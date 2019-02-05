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Задержан угрожавший взорвать храм в Москве мужчина 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего конфликт возле храма Илии Пророка в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по столице Юрия Титова, угрозы взрыва не было.
Титов рассказал, что информация об угрозе взрыва не соответствует действительности.
По его словам, произошла словесная перепалка между сотрудником охраны храма и мужчиной, оба участника конфликта доставлены в ОВД для разбирательства.
Телеграм-канал Mash пишет, что у задержанного мужчины к поясу были привязаны бутылки, провода и «прочий мусор».
Ранее сообщалось, что в храм Илии Пророка в Обыденском переулке в Хамовниках зашел неизвестный и угрожал взрывом.
Происшествия , МВД , Москва
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