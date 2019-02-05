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В Москве парня избили за защиту своей девушки 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестные избили молодого человека, попытавшегося защитить свою подругу.
Как пишет «МК», инцидент произошел в одном из московских кафе, где 20-летний юноша находился со своей девушкой и ее подругой.
К компании подошли пять нетрезвых мужчин и потребовали, чтобы девушки пошли с ними. Когда молодой человек попытался вступиться за подруг, его начали избивать.
По словам одной из девушек, нападавших не смогли остановить ни официанты, ни охрана.
Молодой человек был госпитализирован с переломом позвоночника, переломом челюсти и сотрясением мозга.
Нападавшим удалось скрыться, сейчас их разыскивает полиция.
Происшествия , Москва
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