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Владеющего 10-миллиардным состоянием чиновника уличили во взятках 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. Об этом он сообщил в обращении, переданном РБК его супругой Юлией Шестун.
Информацию о новых обвинениях подтвердил ТАСС источник, близкий к следствию. По его словам, 4 февраля против Шестуна возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Ему уже предъявлено обвинение. По версии следствия, с 2012-го по 2018 год директор департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника передавала Шестуну денежное вознаграждение.
Обвиняемый чиновник заявил об оговоре. По его словам, Гришина сама попала под следствие за мошенничество и в обмен на освобождение из СИЗО дала против него показания. Шестун категорически отверг обвинения в получении взяток.
Генпрокуратура в январе подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Речь идет об украшениях, оружии, транспортных средствах, жилом доме и земельных участках, а также нежилых зданиях, строениях и сооружениях, расположенных в Серпухове.
В том же месяце Генпрокуратура заявила, что в ходе проверки обнаружила у Шестуна 676 объектов недвижимости, оформленных на подконтрольные ему юридические лица и на номинальных директоров этих лиц. Также Шестуну принадлежат две базы отдыха общей стоимостью 274 миллиона рублей и 22 автомобиля ценой 27 миллионов рублей. Стоимость имущества явно не соответствует официальным доходам бывшего главы района, подчеркивали в надзорном ведомстве.
Александр Шестун был арестован 13 июня 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере.
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Происшествия , Татьяна Гришина , Александр Шестун , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РБК , ИТАР-ТАСС , Московская область
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