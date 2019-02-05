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Зарезавший барана под окнами роддома арестован 

Рамблер 2 часа назад
Фото: max-foto.info
Мужчина, устроивший ритуальное жертвоприношение под окнами роддома в Сургуте, был признан виновным в «мелком хулиганстве» и получил двое суток ареста, пишет Znak.com.
Ранее мужчина извинился за свой поступок, заявив, что не хотел никого обидеть. Он объяснил, что принес жертву по случаю рождения третьего ребенка. По его словам, он совершил ритуальный забой животного, чтобы раздать мясо нуждающимся в соответствии с мусульманскими традициями.
Ролик с убийством барана был опубликован 3 февраля в группе социальной сети «ВКонтакте» LIFE86 Сургут. Поступок мужчины осудили местные жители и представители мусульманского духовенства Сургута.
Происшествия , Сургут
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