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Застреливший соседей из-за громкой музыки россиянин попал на видео 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двойное убийство на улице Анапы попало на видео. Видео с камеры наблюдения опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как несколько человек приходят к воротам частного дома, оттуда выходит мужчина с ружьем и открывает стрельбу по визитерам.
По данным Следственного комитета России, 53-летний житель Анапы подозревается в убийстве 60-летнего соседа и его 30-летнего сына. Они проживали в соседних домах на улице Грушевой в селе Супсех, входящем в город Анапу.
Как рассказал следователям подозреваемый, вечером 3 февраля у соседей громко играла музыка, которая ему мешала. Он сделал им замечание, после чего к нему пришли отец и сын со своим знакомым, прихватив молоток. Они стали предъявлять претензии недовольному соседу по поводу его замечания. Тот в ответ взял охотничье ружье и выстрелил в голову сначала отцу, а потом в живот сыну. Оба скончались на месте от полученных ран.
После стрельбы мужчина вызвал скорую помощь и полицию.
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Происшествия , РЕН ТВ , Анапа
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