Застреливший соседей из-за громкой музыки россиянин попал на видео

Двойное убийство на улице Анапы попало на видео. Видео с камеры наблюдения опубликовал РЕН ТВ . На кадрах видно, как несколько человек приходят к воротам частного дома, оттуда выходит мужчина с ружьем и открывает стрельбу по визитерам.

По данным Следственного комитета России, 53-летний житель Анапы подозревается в убийстве 60-летнего соседа и его 30-летнего сына. Они проживали в соседних домах на улице Грушевой в селе Супсех, входящем в город Анапу.

Как рассказал следователям подозреваемый, вечером 3 февраля у соседей громко играла музыка, которая ему мешала. Он сделал им замечание, после чего к нему пришли отец и сын со своим знакомым, прихватив молоток. Они стали предъявлять претензии недовольному соседу по поводу его замечания. Тот в ответ взял охотничье ружье и выстрелил в голову сначала отцу, а потом в живот сыну. Оба скончались на месте от полученных ран.

После стрельбы мужчина вызвал скорую помощь и полицию.