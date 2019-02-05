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Бастрыкин опроверг знакомство с Арашуковым 

News.ru + ещё 5 23 минуты назад
Фото: kremlin.ru
Глава СК Р Ф Александр Бастрыкин опроверг информацию о якобы его личном давнем знакомстве с задержанным членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым и его семьёй. Поводом для этих слухов, как заявили в пресс-службе следственного органа, стал летний отдых начальника на Северном Кавказе.
«Распространяемые в сети Интернет фотографии Председателя С К России А. И. Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом», — заявила официальный представитель С К России Светлана Петренко.
При этом она подтвердила, что Бастрыкин вместе с семьёй «по рекомендации коллег» останавливался в гостинице «Адиюх-Пэлас», но делал это «за собственные денежные средства». Петренко также подчеркнула, что именно после летнего отпуска главы СК было начато расследование.
«Именно во время пребывания Председателя С К России летом 2018 года на Северном Кавказе ему были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, после чего уголовные дела были изучены в Москве и по решению Председателя переданы в производство ГСУ СК России», — добавила она.
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Комментарии
Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , Совет Федерации , СКР
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