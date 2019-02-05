Бастрыкин опроверг знакомство с Арашуковым

«Распространяемые в сети Интернет фотографии Председателя С К России А. И. Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом», — заявила официальный представитель С К России Светлана Петренко.

При этом она подтвердила, что Бастрыкин вместе с семьёй «по рекомендации коллег» останавливался в гостинице «Адиюх-Пэлас», но делал это «за собственные денежные средства». Петренко также подчеркнула, что именно после летнего отпуска главы СК было начато расследование.