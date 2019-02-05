Дело «Седьмой студии» ждёт новая экспертиза

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова поставила вопрос о проведении новой экспертизы по делу «Седьмой студии». Вопросы и состав специалистов будут формировать сами стороны процесса.

Следующее заседание, на котором будут обсуждаться характер и объем экспертизы, назначено на 12 февраля.

Как ранее сообщал News.ru, 17 октября Кириллу Серебренникову был продлён домашний арест до 3 апреля 2019 года. На следующий день на закрытом предварительном заседании суд отказался вернуть дело в прокуратуру по ходатайству защиты.

Фигурантам так называемого дела «Седьмой студии» инкриминируют хищение 133 млн рублей, которые были выделены «Седьмой студии» для развития современного искусства.