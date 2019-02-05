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Дело «Седьмой студии» ждёт новая экспертиза 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова поставила вопрос о проведении новой экспертизы по делу «Седьмой студии». Вопросы и состав специалистов будут формировать сами стороны процесса.
На вопрос, в чём причина проведения новой экспертизы, адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов ответил: «Причина в том, что нет никакого преступления, нет никаких доказательств». Его слова приводит газета «Коммерсант».
Следующее заседание, на котором будут обсуждаться характер и объем экспертизы, назначено на 12 февраля.
Как ранее сообщал News.ru, 17 октября Кириллу Серебренникову был продлён домашний арест до 3 апреля 2019 года. На следующий день на закрытом предварительном заседании суд отказался вернуть дело в прокуратуру по ходатайству защиты.
Фигурантам так называемого дела «Седьмой студии» инкриминируют хищение 133 млн рублей, которые были выделены «Седьмой студии» для развития современного искусства.
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Происшествия , Кирилл Серебренников , Дмитрий Харитонов , Генпрокуратура РФ , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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