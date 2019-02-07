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Генпрокуратура нашла новые активы полковника Захарченко на 484 млн рублей 

РИА Новости + ещё 7 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко на 484 миллионов рублей, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск по ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда рублей, более точно — это 484 миллиона рублей", — сказал Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".
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Происшествия , Криминал , Александр Куренной , Дмитрий Захарченко , Генпрокуратура РФ
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