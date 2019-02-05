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Российскую пианистку задержали с наркотиками в Москве 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: vk.com
Пианистка Анна Коровушкина задержана в Москве, при себе у нее найдены 38 граммов наркотического средства.
Как сообщает агентство «Москва», Коровушкину задержали в подъезде дома на Открытом шоссе. При досмотре у нее нашли сверток из скотча коричневого цвета, предположительно, с наркотиком внутри.
Вещество направлено на экспертизу.
Анна Коровушкина на протяжении нескольких лет собирала в интернете и на телевидении деньги якобы на лечение редкого заболевания печени. При этом некоторые пользователи Сети подозревали ее в мошенничестве.
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