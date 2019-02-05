Российскую пианистку задержали с наркотиками в Москве

Пианистка Анна Коровушкина задержана в Москве , при себе у нее найдены 38 граммов наркотического средства.

Как сообщает агентство «Москва», Коровушкину задержали в подъезде дома на Открытом шоссе. При досмотре у нее нашли сверток из скотча коричневого цвета, предположительно, с наркотиком внутри.

Вещество направлено на экспертизу.

Анна Коровушкина на протяжении нескольких лет собирала в интернете и на телевидении деньги якобы на лечение редкого заболевания печени. При этом некоторые пользователи Сети подозревали ее в мошенничестве.