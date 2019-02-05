Число жертв пожара в Париже выросло до 10 человек

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек, сообщает во вторник телеканал France 3 со ссылкой на столичную прокуратуру.

По последним данным, пострадали 36 человек, среди них шестеро пожарных. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, причиной возгорания стали «преступные действия». Полиция уже арестовала 40-летнюю женщину, которая проживала в здании. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль. Свои действия она объяснила конфликтом с соседом. Отмечается, что она состояла на учете у психиатра.

Пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе города в ночь на вторник. Район считается престижным, здесь расположены десятки посольств.