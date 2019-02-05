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Рейс из Бишкека в Москву задержан из-за сообщения о взрывном устройстве в аэровокзале 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Вылет авиарейса из бишкекского аэропорта Манас в Москву временно задержан из— за сообщения о заложенном в аэровокзальном комплексе взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.
"Вылет в Москву рейса авиакомпании "Аэрофлот" временно задерживается из-за продолжающегося на территории аэровокзального комплекса поиска взрывного устройства", — сказала она.
По ее словам, прибывшие из российской столицы пассажиры рейса "Аэрофлота" пока также "находятся на борту самолета" и не могут пройти в здание аэропорта.
Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в Манасе поступило в правоохранительные органы Киргизии 5 февраля примерно в 15:00 по местному времени (12:00 мск). Сразу после его получения здание аэропорта было оцеплено сотрудниками милиции и собственной службы безопасности, а находящиеся в нем пассажиры и персонал — эвакуированы.
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Происшествия , Аэрофлот , Международный аэропорт "Манас" , Бишкек , Москва
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