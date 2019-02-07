Бывшую рязанскую чиновницу арестовали по делу о махинациях с жильем для детей-сирот

Суд заключил под стражу бывшую начальницу одного из управления администрации Кораблинского района Рязанской области , подозреваемую в получении взяток за заключение муниципальных контрактов по покупке квартир для детей-сирот. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290, ч. 2, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере" и "Получение взяток в значительном и крупном размерах").

По данным следствия, в 2018 году чиновница способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки квартир для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры она получала от них взятки. 5 февраля подозреваемая была задержана.