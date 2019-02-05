Неразгаданная тайна гибели группы Дятлова

На днях стало известно, что Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.

Напомним, что в феврале 1959 года на горе Отортен в Свердловской области было найдено девять тел погибших лыжников. С тех пор рассматривалось не менее 75 различных теорий произошедшего с тургруппой. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

Сегодня сотрудники прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом в понедельник, 4 февраля, со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова сообщаил «Интерфакс»

По словам Курьякова, среди главных версий — лавина, снежная доска и ураган.

На место трагедии в марте направят экспедицию, которая должна заново проверить обстоятельства гибели туристов из Уральского политехнического института, опросить немногих оставшихся живых свидетелей.

Расследование планируется завершить до осени, этот срок связан с необходимостью проведения экспертиз. Обнародование результатов расследования запланировано на август.