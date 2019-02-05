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Неразгаданная тайна гибели группы Дятлова 

Рамблер 1 час назад
На днях стало известно, что Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.
Напомним, что в феврале 1959 года на горе Отортен в Свердловской области было найдено девять тел погибших лыжников. С тех пор рассматривалось не менее 75 различных теорий произошедшего с тургруппой. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.
Сегодня сотрудники прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом в понедельник, 4 февраля, со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова сообщаил «Интерфакс».
По словам Курьякова, среди главных версий — лавина, снежная доска и ураган.
На место трагедии в марте направят экспедицию, которая должна заново проверить обстоятельства гибели туристов из Уральского политехнического института, опросить немногих оставшихся живых свидетелей.
Расследование планируется завершить до осени, этот срок связан с необходимостью проведения экспертиз. Обнародование результатов расследования запланировано на август.
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Происшествия , Фото , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Свердловская Область
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