Сообщения о «минировании» объектов в Москве поступили с IP-адресов иностранных государств

Порядка 40 объектов получили сообщения об угрозах взрывов в Москве и области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщения поступили с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины

"В настоящее время количество "заминированных" объектов составляет порядка 40. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные "минируют" здания торговых центров, больницы, районные управы, образовательные учреждения. Среди "заминированных" ТЦ "Водный" и "Интер— Север", здание художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, аэропорт в Московской области.

В ряде регионов РФ уже вторую неделю подряд из-за рубежа по электронной почте поступают массовые рассылки об угрозах взрывов.