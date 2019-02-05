В Красноярске осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, вывели убирать улицы при температуре воздуха — 36 градусов, сообщает канал "360".
В распоряжении журналистов оказался ролик, на котором видно, как люди чистят тротуары на пустом проспекте.
"Вот надзиратель стоит. Ему самому каково, интересно, в такую погоду?" — комментирует автор ролика.
По его словам, в такой мороз по улицам мало кто ходит, "все в тумане, ничего не видно".
В региональном УФСИН пояснили, что всем работающим на улице заключенным предоставили теплую одежду и обувь. Помимо этого, у них есть специальные перерывы для отдыха и обогрева. Осужденных сопровождает отапливаемый автобус, в котором можно согреться и выпить чаю, добавили в ведомстве.