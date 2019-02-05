В Красноярске осужденных вывели убирать улицы в 36-градусный мороз

Красноярске осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, вывели убирать улицы при температуре воздуха — 36 градусов, сообщает канал "360".

В распоряжении журналистов оказался ролик, на котором видно, как люди чистят тротуары на пустом проспекте.

"Вот надзиратель стоит. Ему самому каково, интересно, в такую погоду?" — комментирует автор ролика.

По его словам, в такой мороз по улицам мало кто ходит, "все в тумане, ничего не видно".