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Пенсионерка попросила кредит на бомбу 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Кадр из фильма
Московская пенсионерка попыталась взять в Сбербанке кредит на покупку взрывчатого вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, 66-летняя женщина хотела получить в банке кредит наличными на 250 тысяч рублей. Канал утверждает, что в своей заявке целью займа она назвала покупку двух килограммов тротила.
Тротил ей нужен был, чтобы «взорвать центр Москвы».
После получения заявки Сбербанк обратился в правоохранительные органы. Полицейские отправились по адресу, который пенсионерка указала в заявке. В квартире ее не оказалось, а соседи не видели женщину больше года.
По одной из версий, она может находиться в Краснодарском крае. Правоохранители не исключают, что пенсионерку могли подставить, воспользовавшись ее именем.
Происшествия , Сбербанк России , МВД
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