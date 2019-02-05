Пенсионерка попросила кредит на бомбу

Московская пенсионерка попыталась взять в Сбербанке кредит на покупку взрывчатого вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, 66-летняя женщина хотела получить в банке кредит наличными на 250 тысяч рублей. Канал утверждает, что в своей заявке целью займа она назвала покупку двух килограммов тротила.

Тротил ей нужен был, чтобы «взорвать центр Москвы».

После получения заявки Сбербанк обратился в правоохранительные органы . Полицейские отправились по адресу, который пенсионерка указала в заявке. В квартире ее не оказалось, а соседи не видели женщину больше года.

По одной из версий, она может находиться в Краснодарском крае. Правоохранители не исключают, что пенсионерку могли подставить, воспользовавшись ее именем.