Что творится в самолете при аварийной посадке

Стив Рамстел, житель города Скоттсдейл (штат Аризона, США ) записал видео с аварийной посадкой самолёта. Лайнер авиакомпании American Airlines готовился к посадке, когда стало известно, что у самолёта появились проблемы с вентиляцией. По словам мужчины, в салоне ощущался запах дыма. Стюардесса попросила пассажиров занять положение, предотвращающее травмы при аварийной посадке. Позднее Рамстел, сам дипломированный пилот, рассказал, что экипаж воздушного судна действовал профессионально. Среди пассажиров не было паникёров, все соседи Стив подчинялись командам стюардессы, так что при сложной посадке никто не пострадал.