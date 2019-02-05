Шестнадцать ТЦ проверяют в Москве после сообщений о минировании

Шестнадцать общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости

Среди них 12 торговых центров, одна школа и три административных здания. Эвакуация людей пока не проводится.

В частности, кинологи проверяют здание Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Также полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в бизнес-центре "Саммит" на Тверской улице.

На месте ЧП работают оперативные службы города, сотрудники полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой для проверки.