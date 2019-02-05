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Шестнадцать ТЦ проверяют в Москве после сообщений о минировании 

Москва24 + ещё 8 36 минут назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Шестнадцать общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.
Среди них 12 торговых центров, одна школа и три административных здания. Эвакуация людей пока не проводится.
В частности, кинологи проверяют здание Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Также полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в бизнес-центре "Саммит" на Тверской улице.
На месте ЧП работают оперативные службы города, сотрудники полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой для проверки.
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