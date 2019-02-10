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Наледь упала на голову школьнице в Петербурге 

360tv.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девятилетняя девочка попала в больницу после того, как ей на голову с крыши упала глыба льда. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.
ЧП случилось вечером 9 февраля на Загородном проспекте. С крыши дома на девятилетнюю школьницу упала наледь. Девочка получила травму головы, поэтому ее отвезли в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.
С начала зимы в Санкт-Петербурге от гололеда и падения наледи пострадало немало горожан. 31 января льдина свалилась на голову 25-летней местной жительнице, она находится в тяжелом состоянии. В тот же день пострадала гражданка Вьетнама.
До этого 79-летняя уроженка Санкт-Петербурга поскользнулась на льду и позднее скончалась в больнице. А 5 февраля в Петроградском районе на студента с крыши упала глыба льда. Травма оказалась смертельной.
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Происшествия , Автоспорт , Криминал , Общество , Погода , Санкт-Петербург
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