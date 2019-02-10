Наледь упала на голову школьнице в Петербурге

Девятилетняя девочка попала в больницу после того, как ей на голову с крыши упала глыба льда. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

ЧП случилось вечером 9 февраля на Загородном проспекте. С крыши дома на девятилетнюю школьницу упала наледь. Девочка получила травму головы, поэтому ее отвезли в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

С начала зимы в Санкт-Петербурге от гололеда и падения наледи пострадало немало горожан. 31 января льдина свалилась на голову 25-летней местной жительнице, она находится в тяжелом состоянии. В тот же день пострадала гражданка Вьетнама.

До этого 79-летняя уроженка Санкт-Петербурга поскользнулась на льду и позднее скончалась в больнице. А 5 февраля в Петроградском районе на студента с крыши упала глыба льда. Травма оказалась смертельной.