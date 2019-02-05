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Бегемот напал на американку и утащил ее под воду в день рождения 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Жительница американского города Тампа, штат Флорида, рассказала о нападении бегемота, которое она пережила во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает Inside Edition.
Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить 37-й день рождения поездкой в Африку. Бегемот атаковал, когда она вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве. Животное подобралось к лодке снизу и подбросило ее в воздух.
Кристен упала в воду и поплыла к берегу, но успела сделать лишь пару гребков.
«Я оказалась во рту у бегемота, — говорит она. — Он схватил меня за ногу в районе колена и верхней части бедра и начал трясти под водой из стороны в сторону».
Женщина силилась вырваться из пасти животного.
«Я схватила между его челюстями, — вспоминает она. — Я чувствовала, какие они большие, кожистые, с такими волосками на них, и просто пыталась разжать их и вытащить свою ногу».
Отбившись от бегемота, Кристен выбралась из воды и увидела на ноге большую рваную рану. Она боялась, что погибнет от потери крови, но ее успели спасти. Пока женщину везли на скорой помощи, медик, узнавший о ее дне рождения, спел ей поздравительную песню.
В 2018 году сообщалось, что в Кении бегемот убил 66-летнего туриста из Китая, который фотографировал животных возле отеля. Неожиданно один из бегемотов напал на него и укусил в грудь. Истекающего кровью мужчину немедленно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.
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Происшествия , Зимбабве , Тампа
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