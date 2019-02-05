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Появились подробности дела топ-менеджера «Аэрофлота» 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель директора департамента производства полетов — главный пилот ПАО "Аэрофлот российские авиалинии" Анатолий Якимчук обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет России (СК).
Как отмечается, он передал деньги председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии, чтобы получить положительное заключение о годности к летной работе. По данным СК, результаты медицинских исследований показали наличие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Уточняется, что инцидент произошел 2 апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что топ-менеджеру "Аэрофлота" предъявили обвинения.
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