Потерявший управление самолёт направился в озеро 

Лётное шоу в Австрии чуть не завершилось трагедией. Легкомоторные самолёты осуществляли демонстрационные полёты над озером Вольфгангзе. Очевидца засняли, как один из самолётов потерял управление. Машина резко изменила курс и направилась прямиком к водной глади. Пролетев несколько десятков метров над водной, самолёт вынужденно приводнился. Местные журналисты предполагают, что пилота, управлявшего самолётом, ослепило солнце, что и стала причиной катастрофы. К счастью, мужчина не пострадал при посадке на воду. Воздушное судно позднее вытащили из озера пожарная команда и спасатели.