В Австралии самолет упал на заднем дворе частного дома

Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на заднем дворе частного дома на востоке Австралии , сообщает телеканал ABC

Инцидент произошел в районе Саншайн-Кост в южной части австралийского штата Квинсленд. Сообщается, что на борту самолета находился только пилот.

По данным представителя скорой помощи штата, пилот самолета получил незначительные ранения и его жизни ничего не угрожает.

"Самолет снес много деревьев, а затем развернулся и приземлился на заднем дворе моего соседа", — приводит телеканал слова одного из очевидцев происшествия.

Как сообщает телеканала, в настоящий момент на месте инцидента находятся аварийные службы и авиационные эксперты.