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Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 9 минут назад
Площадь пожара составила около 1600 квадратных метров.
Крупный пожар разгорелся на территории Братского лесопромышленного комплекса в Иркутской области. Пламя охватило помещение, площадь которого составляет 1600 кв.метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Спустя время открытое горение удалось ликвидировать.
В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли.
«40 человек и 15 единиц техники задействованы на ликвидацию крупного пожара в складском помещении города Братска Иркутской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, на месте также работала передвижная лаборатория, которая не выявила в образцах проб воздуха превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.
На настоящий момент информация о погибших и пострадавших не поступала. Точная причина пожара будет установлена позже.
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