Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области: видео

Площадь пожара составила около 1600 квадратных метров.

Крупный пожар разгорелся на территории Братского лесопромышленного комплекса в Иркутской области . Пламя охватило помещение, площадь которого составляет 1600 кв.метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Спустя время открытое горение удалось ликвидировать.

В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли.

«40 человек и 15 единиц техники задействованы на ликвидацию крупного пожара в складском помещении города Братска Иркутской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, на месте также работала передвижная лаборатория, которая не выявила в образцах проб воздуха превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

На настоящий момент информация о погибших и пострадавших не поступала. Точная причина пожара будет установлена позже.