Россия захотела засудить ИГ

Краснов пояснил, что следователи ведут проверку по каждому факту нападения на российских военнослужащих, их гибели или ранений. Также под их юрисдикцию попадает ущерб, нанесенный вооружению. Ведомство рассчитывает использовать этот материал для привлечения террористов к уголовной ответственности в России и Сирии.

«С помощью российских и сирийских спецслужб собрано огромное досье на игиловцев, доказательства совершенных ими преступных деяний. По этим делам есть подозреваемые и обвиняемые. Возможно, доказательства, получаемые нашими следователями, будут использованы в международных судебных инстанциях», — сказал Краснов.

Зампред СКР отметил, что следствие также выясняет информацию о конкретных лицах, состоящих в ИГ. Ведомство собирает и хранит эти данные, чтобы использовать их для идентификации боевиков, которые захотят вернуться из Сирии в Россию.