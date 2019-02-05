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Три человека погибли при сходе поезда в Канаде 

News.ru + ещё 6 25 минут назад
Фото: Lucas Oleniuk/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press
В Канаде в результате схода с рельсов товарного поезда погибли три человека. ЧП произошло в западной провинции Британская Колумбия к востоку от города Филд.
Как сообщает телеканал CBC, в результате аварии погибли два машиниста и инженер состава. По предварительным данным, с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Совет по безопасности на транспорте Канады начал разбирательство по факту ЧП.
Ранее News.ru сообщал о железнодорожной катастрофе, которая произошла рано утром 3 февраля в индийском штате Бихар. Жертвами аварии стали шесть человек. Поезд сошёл с рельсов, когда машинист на полном ходу попытался перевести состав на другой путь.
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