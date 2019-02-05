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Россиянка отсудила у коммунальщиков 270 тысяч за лед по дворе 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Антон Тушин/Ridus.ru
Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск местной жительницы к ТСЖ «Контакт» и обязал организацию выплатить в пользу пострадавшей более 270 тысяч рублей возмещения морального и материального вреда.
В начале декабря 2017 года женщина выходил из подъезда дома, которое обслуживает ТСЖ «Контакт», подскользнулась и упала, получив перелом левого плеча. Из-за травмы она попала в больницу и на несколько месяцев потеряла трудоспособность, сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.
В суд пострадавшая также предоставила экспертное заключение, согласно которому ее травмированная рука стала функционировать менее чем на треть от нормы, и потребовала компенсировать ей затраты на лечение.
В местной прокуратуре перелом плеча квалифицировали как тяжкий вред здоровью и в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ приняли участие в судебном разбирательстве, итогом которого и стало решение о компенсации в 270 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре прошлого года Тюмень и Грозный заняли две верхние строчки в рейтинге российских городов с наиболее высоким качеством жизни, составленном специалистами Финансового университета при Правительстве РФ. Тройку лидеров замкнула Москва, опередившая ставшую четвертой Казань и расположившийся на пятой позиции Сочи.
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Происшествия , Финансовый университет , Тюмень
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